Costacurta: "Derby prestigioso, le formazioni lo dimostrano. Milano è tornata ad alzare la testa"

"Milano è tornata ad alzare la testa, Milan e Inter del resto sono le due là davanti. Questo è un quarto di finale di Coppa Italia prestigioso, e le formazioni ufficiali lo confermano". A parlare a Sky Sport prima di Inter-Milan, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è Alessandro Costacurta: "Attenzione, perché uscire dalla competizione stasera potrebbe condizionare anche la fiducia per il resto della stagione. Le formazioni? Ibrahimovic ha fatto veramente qualcosa di eccezionale fino a questo momento e Lukaku è uno di giocatori più importanti nel mondo. Quando però il belga non sta bene, l'Inter non è la stessa. Il Milan invece ha dimostrato di saper fare anche a meno di Ibra".