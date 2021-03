Costacurta: "Scamacca manca di costanza. Però è talentuoso e lo ha mostrato"

vedi letture

Il talent di SKY, Alessandro Costacurta, ha parlato dopo la sfida Parma-Genoa tessendo le lodi di Gianluca Scamacca. "Ha fatto la trafila delle nazionali giovanili, ha un talento fuori dal comune. L'Under19 era allenata da Nicolato, nella fase finale in Finlandia, giocava con Pinamonti, Zaniolo, Kean, Tonali... Scamacca era la punta di diamante, riusciva a tenere palla, far salire la squadra. Non ha fatto tutti i gol necessari per vincere, ma è talentuoso, lo ha dimostrato oggi, sotto un certo punto di vista manca di costanza".