D'Aversa al Parma, la conferma social della moglie: foto con i bagagli in direzione Collecchio

vedi letture

Roberto D'Aversa torna ad essere l'allenatore del Parma. E' tutto pronto infatti per il ritorno del tecnico abruzzese che nelle ultime ore ha sciolto le riserve e dopo aver riallacciato i contatti con la vecchia proprietà, con cui si era lasciato non benissimo al termine dello scorso campionato, ora ha ricevuto anche la benedizione del patron Krause e dell'area tecnica. Un ulteriore indizio, a conferma di tutto, arriva anche dai social: ad annunciare il ritorno dell'allenatore è la moglie, tramite una Instagram Story, in cui mostra i bagagli del marito con lo stemma del Parma, in partenza da Pescara.