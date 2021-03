Dagli USA alla Juve: The Athletic racconta la storia di Weston McKennie

“Challenge accepted: the story of Weston McKennie”. S’intitola così l’approfondimento di The Athletic, prestigiosa rivista calcistica con sede in California, racconta la storia del centrocampista USA della Juventus. Nell’articolo si raccontano diversi aneddoti sulla sua carriera, a partire dal modo in cui sua madre Tina lo spronava prima di ogni gara, indicandogli un bambino che gli diceva fosse più forte di lui, per arrivare all’amicizia con Cristian Pulisic e ai trascorsi nel football americano.