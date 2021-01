Domani Atalanta-Cagliari, i convocati di Gasperini: out Mojica, Piccini, Pasalic e Gomez

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Questo l'elenco completo:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Dapaoli, Hateboer.

Centrocampista: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Gyabuaa, Miranchuk, Cortinovis.

Attaccante: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

