Donadoni: "Il Milan merita di andare in Champions più della Juventus"

"Il Milan merita la Champions più della Juventus". Roberto Donadoni, ex ct e doppio ex di Atalanta-Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta Sportiva in vista della sfida di questa sera: "Per i rossoneri restare fuori sarebbe una delusione. Lo vediamo lì davanti da un anno. Ma una stagione così può solo farti crescere, comunque vada".