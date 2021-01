Dopo un anno riparte la nazionale under 19: i convocati per uno stage

Inattiva da un anno a causa della pandemia, la nazionale under 19 riprende la sua attività. Convocato uno stage a Coverciano da domenica 17 a mercoledì 20 gennaio. Sono molti i giocatori alla prima chiamata in vista dei prossimi impegni. "E’ l’occasione – afferma il ct Nunziata al sito ufficiale FIGC – per allargare la rosa, vedere altri giocatori, per constatarne qualità e stato di forma. Per quanto sarà possibile, ritengo sia opportuno visionare il più alto numero di ragazzi per dare loro la possibilità di mettere in mostra le loro capacità e per cominciare a dare una struttura a questa squadra che a marzo, presumibilmente, dovrà affrontare la prima fase di qualificazione europea”.

Tutti i convocati sono nati nel 2002, ad eccezione del portiere Matteo Carnelos (Udinese), i difensori Nicolò Bertola (Spezia), Gabriele Mulazzi e Riccardo Turicchia (Juventus), oltre all'attaccante del Milan Stephane Henoc N’Gbesso, tutti appartenenti alla classe 2003.

Portieri

Matteo Carnelos (Udinese), Leandro Pratelli (Empoli), Filippo Rinaldi (Parma);

Difensori

Tommaso Barbieri (Juventus), Nicolò Bertola (Spezia), Leonardo Bia (Cremonese), Alessandro Carosso (Pro Vercelli), Lorenzo Moretti (Inter), Gabriele Mulazzi (Juventus), Stefano Piccinini (Sassuolo), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Viti (Empoli)

Centrocampisti

Michael Brentan (Sampdoria), Enrico Di Gesu’ (Milan), Matteo Ghisolfi (Cremonese), Tommaso Pantaleo Milanese (Roma), Nikola Sekulov (Juventus), Franco Tongya (Juventus), Simone Trimboli (Sampdoria), Filippo Tripi (Roma), Federico Zanchetta (Spal)

Attaccanti

Gabriele Artistico (Parma), Riccardo Ciervo (Roma), Stephane Henoc N’Gbesso (Milan) Mattia Pagliuca (Bologna), Auron Vranovci (Cittadella).