È nata la Superlega! Petrucci: "A queste persone non interessano le regole dello sport"

Gianni Petrucci, presidente della FIP, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della Superlega di calcio, una realtà che conosce piuttosto bene: "Sono preoccupato e rattristato rispetto a questo modello della Super Lega. È contro la nostra cultura sportiva. Oggi sento molte dichiarazioni forti, anche sulla possibilità di escludere i giocatori dalle Nazionali. Ma io sono realista e vi chiedo: questi club, possono legalmente fare questa Super Lega? Le leggi europee lo permettono o no?".

Il discorso sportivo: "La Reyer ha vinto due scudetti e comunque non si è qualificata? Dovete capite che a queste persone non interessano le regole dello sport. Quello che hanno in mente è il guadagno, il profitto. Nel basket noi come federazioni ci abbiamo provato a combattere questo. So benissimo quanto il calcio abbia un impatto sociale diverso, ma resto pessimista".