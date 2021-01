Esercitazioni tattiche e scarico per la Juventus dopo la Coppa Italia. Sabato c'è la Samp

Juventus in campo quest'oggi dopo il 4-0 rifilato alla SPAL in Coppa Italia. Di seguito il report ufficiale del club: "Niente soste, il calendario non lo permette. La Juve, dunque, dopo la bella vittoria di ieri sera per 4-0 all’Allianz Stadium contro la SPAL, che gli è valsa l’accesso alle semifinali di Coppa Italia si è subito messa al lavoro per continuare a dare continuità agli ultimi risultati. Sabato, infatti, i bianconeri sono attesi da un nuovo impegno, questa volta in campionato: la sfida di Marassi contro la Sampdoria, con fischio d’inizio per le ore 18.00. La squadra si è ritrovata in tarda mattinata al Training Center per preparare il match contro i blucerchiati e, come sempre nel giorno del post gara, la sessione è stata differenziata con un lavoro di scarico per chi ha giocato ieri sera e con esercitazioni tattiche e partita per il resto del gruppo".