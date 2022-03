Fiorentina, nessun caso Cabral: piccolo problema fisico, contro il Bologna ci sarà

vedi letture

Nessun caso legato ad Arthur Cabral: lo ribadisce La Nazione, che spiega come l'esclusione del brasiliano, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nel corso della gara tra Fiorentina e Verona, sia dovuta ad un problema fisico. Lo ha ripetuto anche Vincenzo Italiano ai microfoni post-partita: se un po' di dubbi potevano nascere vista la decisione del tecnico viola di inserire Nico Gonzalez come prima punta nel finale di gara, le parole di Italiano azzerano le possibili polemiche. Niente bocciatura per l'attaccante, che adesso avrà a disposizione una settimana piena di lavoro per convincere l'allenatore a dargli fiducia nella sfida contro il Bologna di domenica. Il ballottaggio con Piatek ricomincerà nei prossimi giorni in vista del derby dell'Appennino