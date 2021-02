Garlando (Gazzetta dello Sport): "Inter-Juve hanno solidità e cinismo, il Milan conta sul gioco"

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando analizza la lotta per il titolo. Il Milan, trascinato da Ibra, è tornato in testa alla classifica. L'Inter aspetta il derby per riprendersi la vetta, con la Juve di Pirlo al terzo posto pronta ad approfittare di ogni passo falso delle milanesi: "Con il poker di ieri, il Milan è salito a 45 gol, superando Juve, Roma, Napoli. Questo sarà il senso della corsa scudetto: da una parte la solidità, la fisicità, il cinismo, l’esperienza, i ricambi, CR7, la Lu-La e le individualità doc di Inter e Juve, le favorite; dall’altra la qualità di gioco del Milan, un ambiente empatico, la fame dei giovani, Donnarumma e Ibra. Sabato CR7 ha ricevuto palla a difesa schierata e si è inventato il gol. Ieri Ibra è stato messo davanti al portiere da Leao e poi ha spinto in rete un passaggio di Theo Hernandez che è tornato a sgommare a tutto campo. Calhanoglu è rientrato e ha servito subito un paio di assist (Rebic). Sta per tornare Bennacer. Ibra ha una batteria di rifinitori che CR7 e Lukaku gli invidiano".