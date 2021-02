Genoa, Ballardini senza Badelj contro il Torino: scatta l'ora di Rovella? Due le alternative

Caccia al vice-Badelj per Torino in casa Genoa, con Rovella favorito ma anche altre opzioni in ballo, da Behrami all'accentramento di Strootman. L'unico rammarico nell'importante 2-1 sul Napoli - sottolinea infatti Il Secolo XIX - è stata l'ammonizione a Badelj. Il croato, tra i migliori anche sabato sera, era diffidato e così salterà il Torino per squalifica. Con i granata, il Genoa dovrà fare a meno del suo regista, uno dei rivitalizzati da Ballardini ma le alternative importanti non mancano, a partire dal golden boy Rovella. L'alternativa più prudente, in una sfida che si giocherà a specchio col 3-5-2, è l'esperto Behrami, più recuperatore di palloni ma meno costruttore di gioco rispetto a Rovella. Infine, escludendo l'avanzamento di Radovanovic, impeccabile sinora in difesa, Ballardini potrebbe accentrare Strootman, giocatore universale che ha già giocato anche davanti alla difesa sia a Roma (quando mancava De Rossi) che a Marsiglia, con Melegoni mezzala o gli stessi Rovella e Behrami che possono agire anche da interni.