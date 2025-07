Ufficiale Genoa, dall'Under 18 alla Serie D: Miragliotta va a giocare in prestito alla Lavagnese

vedi letture

Movimento in uscita in casa Genoa, che in questi giorni sta valutando il futuro di molti dei ragazzi del Settore Giovanile. Tra questi figura Riccardo Miragliotta, centrocampista classe 2007 messosi in mostra nella scorsa stagione nella formazione Under 18 allenata da Gennaro Ruotolo. Per il talento genoano è arrivato il momento di misurarsi con il calcio dei grandi. E' di queste ore, infatti, l'ufficialità del suo passaggio alla Lavagnese - società che milita in Serie D - con la formula del prestito.

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato dal sito del club con sede a Lavagna: “La U.S.D. Lavagnese 1919 è lieta di annunciare il tesseramento, per la stagione 2025-2026, del trequartista classe 2007, proveniente dal Genoa CFC, RICCARDO MIRAGLIOTTA.

Riccardo vanta, tra Under 17 e Under 18, 27 presenze e 2 gol con la maglia del grifone ed arriva alla corte di Mister Ranieri per completare la sua crescita e dare il contributo di freschezza ed entusiasmo della sua giovane età, nella sua prima esperienza con i “grandi”. La Famiglia bianconera abbraccia Riccardo e gli augura le migliori soddisfazioni nella stagione che a breve andrà ad iniziare. Benvenuto Riccardo“. L'obiettivo è fargli fare esperienza, in modo che torni più maturo e magari pronto per giocare in prima squadra.