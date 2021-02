Genoa, Biraschi e Cassata a lavoro col gruppo. L'ex Sassuolo verso la convocazione

Allenamento per il Genoa in vista del match contro l’Inter. A bordo campo presente il ds del Grifone Marroccu e il team manager Rossi. Indisponibile per la sfida contro gli uomini di Conte Luca Pellegrini. Il rientrante Biraschi ha svolto gran parte del lavoro in gruppo. Così come per Cassata si avvicina per lui il giorno del ritorno tra i convocati, ultimate tutte le verifiche e valutazioni del caso.