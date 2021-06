Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

vedi letture

L'Italia continua a vincere e anche il calciomercato non si ferma. Conto alla rovescia per la cessione di Achraf Hakimi, che ha scelto il suo futuro e ha definito l’accordo col Paris Saint Germain. Passi avanti in queste ore e adesso il club francese è vicino alla chiusura sui 60 milioni richiesti dai nerazzurri (più 8 di bonus certi, più 2 ). Mancano ancora gli ultimi dettagli per il completamento dell'operazione, ma già lunedì il giocatore potrebbe fare le visite mediche.

Per quanto riguarda la Roma si è tenuto ieri un incontro tra Thiago Pinto e Fali Ramadani, per parlare di Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni e si cerca l'intesa, qualora la Roma dovesse cedere qualche giocatore. Il Marsiglia, che sta andando avanti per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 15 milioni di euro per Pau Lopez ha chiesto informazioni anche su Cengiz Under, rientrato a Roma dopo il prestito al Leicester e in uscita.

Diogo Dalot è vicino ai rossoneri: il portoghese è preferito a Odriozola sulla fascia. Con il Real Madrid i contatti sono però costanti: con Brahim Diaz vicini all'intesa totale e Odriozola, nei discorsi può rientrare anche Jovic, come alternativa a Giroud per il ruolo di prima punta. Il serbo può diventare un’opzione soprattutto se il Real lo cedesse in prestito.

A casa Lazio nuovo incontro tra Tare e l’agente di Felipe Anderson per valutare un eventuale ritorno del brasiliano, che Sarri vorrebbe tanto, con un’operazione a titolo definitivo a una cifra di poco inferiore ai 10 milioni. Con il West Ham il giocatore ha solo più un anno di contratto.

Si lavora poi per arrivare a Luka Romero, centrocampista classe 2004 del Maiorca. Contatti frequenti tra le parti, i biancocelesti vorrebbero chiudere e fare un investimento per il futuro.

Dall’Argentina arriva il nome di Fabrizio Angileri per la fascia sinistra della Lazio: terzino classe ’94 del River Plate, secondo TNT Sport è in arrivo un’offerta dei biancocelesti da circa 7 milioni di euro, col giocatore che spinge per la cessione. Al momento smentite sulla trattativa già chiusa tra club.

Inoltre la Lazio insiste per Augustinsson, Orsolini e Brandt, ma prima serviranno delle cessioni. Torna dal prestito all’Huesca Denis Vavro, che è nuovamente in uscita.

Nuovo nome per la porta del Genoa, quello di Guglielmo Vicario del Cagliari. I liguri sono pronti a chiudere per il giocatore che ha esordito lo scorso campionato in Serie A. Lascerà quindi il Cagliari, il club ha scelto di puntare su di lui e ha quindi mollato altri profili come Joronen o Sepe. Si può chiudere per un prestito con diritto di riscatto – da definire le cifre

Salernitna: il punto

È stato creato il trust che nei prossimi sei mesi si occuperà della vendita della Salernitana e che permetterà così al club di iscriversi al prossimo campionato di Serie A. Manca ancora l’ultimo passo perché la cosa si possa completare – e arriverà nei prossimi giorni, se davvero tutto sarà regolare.

Il club campano ha informato la FIGC tramite una PEC e ha poi diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sulla situazione.

Confermati Fabiani e Castori come direttore sportivo e allenatore. Una volta ultimata l’iscrizione alla Serie A, si valuteranno i nuovi arrivi.

A Cagliari tutto bloccato per Nainggolan e per Nandez per il quale si stanno valutando offerte. Tra le contropartite per l’uruguaiano, potrebbe essere inserito Agoume, che è un nome che piace ai rossoblù.

A Bologna È fatta per l’arrivo di Sydney Van Hooijdonk, attaccante olandese classe 2000 in scadenza col Nac Breda. La prossima settimana ci saranno le visite mediche, poi il club deciderà se tenerlo o darlo in prestito. Il difensore del Bologna Tomiyasu è nel mirino anche del Tottenham: è un’idea del club inglese in caso di partenza di Aurier, ma al momento non è iniziata alcuna trattativa.

Continuano i contatti a Torino per Marvin Park del Real Madrid, è la seconda opzione del club granata dopo Messias del Crotone. Si lavora a un prestito con diritto o obbligo di riscatto, con il club spagnolo che vorrebbe provare a inserire un controriscatto o un diritto di recompra. Proposto Nahuel Bustos, attaccante argentino classe ’98 di proprietà del Manchester City lo scorso anno in prestito al Girona. Il giocatore è stato proposto anche al Verona.

Juric vorrebbe anche Farioli, impegnato però in Turchia con il Karagumruk, legato al club turco con una clausola di circa 2 milioni.

A Sassuolo nelle prossime ore il classe 2002 Oddei firmerà il rinnovo di contratto fino al 2025.

Ad Empoli piace Donsah, di proprietà del Bologna: è uno degli obiettivi per il centrocampo.

A Verona contatti con il Pordenone per avere informazioni su Vogliacco, difensore classe 1998, profilo che viene monitorato.

Panchine ancora aperte

Non si completa il quadro delle panchine di Serie A: con Italiano sempre più lontano dalla panchina dello Spezia continuano le riflessioni sul sostituto.

Dopo aver incontrato Marco Giampaolo, la Sampdoria si vedrà con Roberto D’aversa. Non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma al momento l’ex allenatore del Parma è in vantaggio. Sullo sfondo resta sempre Iachini, che può tornare caldo nel caso in cui non si concretizzasse con uno degli altri due.