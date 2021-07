Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

È stata una giornata piena per la Roma. È diventata ufficiale oggi la cessione di Ünder al Marsiglia. Il turco si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto (le cifre), che si attiverà ottenuti alcuni obiettivi, ritenuti facili da raggiungere, da parte del giocatore. È in chiusura, ma non ancora ufficiale, anche il prestito di Pau Lopez, sempre al Marsiglia. Anche lui si trasferirà con obbligo di riscatto, ma nel suo caso le condizioni saranno più complicate da raggiungere.

Per un portiere che va, uno che viene. La Roma è pronta ad accogliere Rui Patricio. La chiusura dell'operazione e l'annuncio sono previsti previsti a metà della prossima settimana.

Il Milan rimane alla ricerca di un sostituto di Calhanoglu. Uno dei profili che interessano è quello di Dusan Tadic. L’Ajax, però, non è intenzionato a cederlo, come ha confermato oggi il DS Overmars: “Tadic non è in vendita in questa stagione. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. Lui è il cemento tra i mattoni dell’Ajax”. Adesso, dunque, dev’essere il giocatore a spingere per la cessione, o la trattativa si farà molto complicata.

Sul fronte uscite, i rossoneri hanno ricevuto un’offerta per Jens Petter Hauge da parte dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha presentato un’offerta di circa 7-8 milioni di euro, ritenuta non abbastanza alta dal Milan. L’Eintracht ha appena monetizzato dalla cessione di André Silva dal Lipsia e rimane comunque probabile che la trattativa prenda presto un’accelerata.

La Lazio, invece, ha ricevuto i saluti di Parolo, il cui contratto è scaduto al termine della stagione. "Mi avete spinto a dare tutto me stesso”, ha scritto in un messaggio sui social.

Sul fronte delle entrate, c'è fiducia per il ritorno di Felipe Anderson, attualmente al West Ham. La formula prevederebbe un pagamento minimo all'acquisto, ma un'alta percentuale da garantire alla squadra inglese nel caso di una futura rivendita. Il giocatore è molto gradito da Sarri, che lo voleva già al Napoli.

In Liguria le notizie più importanti riguardano gli allenatori. Thiago Motta è sempre più vicino a sedersi sulla panchina dello Spezia, che lo ha individuato come sostituto di Italiano. Lo Spezia conta di chiudere entro la giornata di domani, in modo da poter formalizzare il suo arrivo in panchina e dare così il via il nuovo corso.

In casa Sampdoria, invece, è arrivato l’annuncio di Roberto D’Aversa, che ha firmato un contratto fino al 2023.

Il Venezia sta trattando Aldair Quintana, portiere colombiano classe '94 dell'Atletico Nacional.