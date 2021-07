Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

Nella giornata in cui si è scoperta la seconda finalista di Euro2020 non sono mancate novità e trattative di calciomercato. Di seguito tutte le notizie di oggi.

Per Giroud il Milan è alla stretta finale. Contatti col Chelsea e con l'agente del giocatore: si ipotizza un minimo indenizzo per ottenere il cartellino dell'attaccante francese. Domani possibile giornata di svolta.

Sandro Tonali ha firmato oggi a Casa Milan il suo passaggio definitivo ai rossoneri, dopo aver passato la prima stagione in prestito. Al Brescia Giacomo Olzer, trequartista classe 2001, come contropartita tecnica. L'affare sarà ufficiale domani.

Parti ancora lontane per il ritorno di Dalot: il Manchester United non apre al prestito per ora. Odriozola rimane la pista più concreta nel caso in cui non si riesca a chiudere. Per Pobega ancora nessuna offerta presentata all'Atalanta.

Per Kessie nessuna offerta di rinnovo a 6 milioni (contratto in scadenza 2022), ma la volontà è quella di rinnovarlo prima che finisca il mercato. Davide Calabria, invece, prolunga il contratto fino al 2025. Domani le firme.

Per Hauge all’Eintracht serve un rilancio da parte dei tedeschi: il Milan vuole 12 più bonus.

I nerazzurri si muovono in uscita e dopo Hakimi anche Sebastiano Esposito lascia Milano. Nel suo destino la Svizzera, più precisamente il Basilea, dove approderà in prestito con diritto di riscatto. Domani le visite mediche.

Oltre al rinnovo di Kolarov fino al 2022 (con ingaggio ridotto a circa 1,5 milioni di euro), si lavora sempre sugli esterni: piace Bellerin dell'Arsenal, da capire le modalità del prestito (gli inglesi preferirebbero l’obbligo).

Previsto un nuovo contatto col Sassuolo per Locatelli. Per Ronaldo resta viva l’ipotesi PSG, anche se per ora i contatti non sono stati approfonditi.

Mentre Pau Lopez ha superato le visite mediche con il Marsiglia, è in chiusura l’operazione Rui Patricio con il Wolverhampton: fondamentale è stato il rilancio rispetto all’ultima offerta di 10 milioni più 3 di bonus.

Per far fronte all'infortunio di Spinazzola, Bensebaini del Borussia Moenchengladbach rimane in cima alla lista rispetto agli altri profili

Il Genoa di Preziosi sta chiudendo per Vladyslav Supryaga, giovane attaccante della Dinamo Kiev. Le parti sono molto vicine dopo solo due giorni di trattative: l’offerta dei rossoblù è intorno ai 7-8 milioni per il classe 2001.

Per la porta, dopo il ritorno di Mattia Perin alla Juventus, si pensa Luigi Sepe, il giocatore è in uscita dal Parma e si continua a lavorare alla ricerca di un accordo.

Nelle scorse ore anche il Bologna ha chiesto informazioni. Il Genoa si è quindi cautelato offrendo ha offerto due anni di contratto anche a Begovic, che ha un contratto fino al 2022 con il Bournemouth in Championship. Sul 34enne ex Milan ci sono molte squadre turche e alcune di bassa-media classifica anche in Serie A. Al momento guadagna 1,8 milioni di euro netti, quindi servirà una buona offerta per convincerlo a partire anche a parametro zero.

Per la difesa piace Vogliacco, classe '98 del Pordenone cresciuto nelle giovanili della Juventus.