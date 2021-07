Gianluca di Marzio: "Il punto sul mercato femminile"

Nel calcio femminile la copertina spetta nuovamente al Milan: in giornata hanno sostenuto le visite con il club rossonero le attaccanti (in foto sopra) Nina Stapelfeldt, classe 1995 proveniente dal Soyaux, e Giorgia Miotto, classe 2002 in arrivo dall'Empoli. Per quest'ultima è arrivata anche la conferma dell'agente, Claudia Romanelli, che, all'uscita da Casa Milan ha detto: "Abbiamo incontrato la dirigenza e trovato un accordo". Arriverà inizialmente in uno scambio di prestiti con Sara Tamborini, poi il prossimo anno dovrebbe diventare rossonera a titolo definitivo.

Movimenti anche in Campania: il Pomigliano ha rinnovato di un anno i contratti di Schioppo e Moraca, mentre il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Goldoni e l'arrivo del portiere Aguirre. Ha invece salutato le azzurre Elisabetta Oliviero, annunciata dall'Empoli nel pomeriggio.