Gilardino, Galloppa e Marchionni: tre ex azzurri in visita al museo del calcio FIGC

Visitatori speciali al Museo del Calcio, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, che raccoglie la storia e il presente della Nazionale. Nella pausa tra le lezioni del corso per allenatore Uefa Pro, con la sessione che si è tenuta nella sala Valitutti, tre ex Azzurri hanno visitato il Museo del Calcio. Alberto Gilardino, in particolare, si è fermato davanti alla sezione dedicata alla vittoria del Mondiale 2006, rivivendo le tappe del successo della Nazionale guidata da Marcello Lippi. Daniele Galloppa e Marco Marchionni, dopo il tour al Museo, si sono soffermati davanti alle maglie di due giocatori indimenticati come Davide Astori e Piermario Morosini. Il Museo del Calcio, che ha riaperto al pubblico lo scorso 1° maggio, ha visto la presenza di numerosi visitatori, famiglie e studenti.