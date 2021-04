Gravina nell'esecutivo UEFA. Lega B, Balata: "Porterà un valore aggiunto"

Presidente Lega B, avrà ruolo strategico per crescita movimento

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il presidente Gabriele Gravina porterà un valore aggiunto, non solo come rappresentante del nostro Paese ma in senso più ampio a tutto il calcio europeo'. Sono le parole con cui il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, insieme ai club associati, saluta l'elezione del numero della Figc nell'Esecutivo Uefa. "Le sue competenze e capacità, che ho avuto modo di conoscere in questi anni, sono di buon auspicio in un ruolo strategico per la crescita del movimento calcistico", conclude Balata. (ANSA).