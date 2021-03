Hall of Fame Inter, premio all'ex presidente Pellegrini: "Scudetto dei record ma anche rimpianti"

Nella serata dell'ingresso nella Hall of Fame dell'Inter di Julio Cesar, Bergomi, Cambiasso e Milito, anche l'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, ha ricevuto un premio speciale e ha successivamente commentato: "Ringrazio il direttore Alessandro Antonello per aver pensato in primis a me, sono onorato. Questo premio mi riporta ai miei dieci anni di presidenza dove ho vinto due Coppe UEFA, quando questo trofeo contava davvero. Partecipavano anche le seconde e le terze dei vari campionati. Abbiamo poi vinto lo scudetto dei record e la Supercoppa. C’è anche qualche rimpianto, ma va bene così. Tifoseria interista? Sono entrato a San Siro, per la prima volta, nel 1954, quando non avevo ancora quattordici anni, per assistere a Inter-Juventus, 6-0 per i nerazzurri che poi vinsero lo scudetto. Ricordo che uscii dallo stadio innamorato di quei colori, dei nostri colori. Il rapporto con i tifosi è sempre stato molto bello: qualche domenica fa, quando potevano accedere almeno mille sostenitori al Meazza, sono stato applaudito caldamente da ognuno di loro e, ammetto, mi è anche scappata una lacrima”.