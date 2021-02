Derby Scudetto - Marani: "Sarà uno show e Milano, per storia e passione, se lo merita"

Il giornalista Matteo Maran ha commentato ai taccuini di Tuttosport il derby di questo pomeriggio fra Milan e Inter: "Quello di oggi a San Siro è un derby da 100 punti, perché comunque finirà, la somma delle due milanesi in classifica sfonderà il muro. (…) Ma che partita sarà? Rispetto all’andata l’Inter è più quadrata. Il Milan deve fare una partita razionale, cercando di appoggiarsi su Ibra per uscire, ma senza che resti isolato (…) Sarà una sfida bella, emozionante, con l’Inter in condizione migliore, ma con un Milan che ha mostrato una crescita meravigliosa in questi dodici mesi, meritevole dunque di profondo rispetto. Con la Juve spettatrice interessata: se dovesse finire in pareggio, potrebbe approfittarne per rifarsi sotto. Sarà uno show e Milano, per storia e passione, se lo merita tutto".