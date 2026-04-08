Le partite di oggi: il programma di mercoledì 8 aprile
C'è tanto calcio giocato anche oggi, mercoledì 8 aprile 2026.
Prosegue il programma dei quarti d'andata di Champions League, con le ultime due partite rimanenti: il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e la sfida stellare PSG-Liverpool. Prima però iniziano anche i quarti di Europa League, con Braga-Betis che si gioca in anticipo di un giorno. E poi la Serie C, con una partita per girone per via dei recuperi delle squadre Under 23 di Atalanta, Inter e Juventus, che avevano tanti giocatori impegnati in nazionale.
Champions League - Quarti di finale (andata)
21:00 – Barcellona vs Atletico Madrid
21:00 – PSG vs Liverpool
Europa League – Quarti di finale (andata)
18:45 – Braga vs Real Betis
Serie C – Girone A
15:00 – Inter U23 vs Trento
Serie C – Girone B
14:30 – Juventus U23 vs Ternana
Serie C – Girone C
20:30 – Atalanta U23 vs Cavese
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.