Oggi in TV, stasera l'anticipo di Serie A: dove vedere Roma-Pisa
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Dopo la tre giorni Europea, torna la Serie A. Alle 20.45 Roma-Pisa dà il via alla 32ª giornata di Serie A. In TV sarà possibile assistere anche all'anticipo di Serie B fra Frosinone e Palermo.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 10 aprile.
18.00 Paris FC-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT
20.30 Frosinone-Palermo (Serie B) - DAZN
20.30 Alcione-Lecco (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Augsburg-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX
20.45 Roma-Pisa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT
20.45 Charleroi-Anversa (Campionato belga) - DAZN
21.00 Real Madrid-Girona (Liga) - DAZN, DAZN 1
21.00 West Ham-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT MAX
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