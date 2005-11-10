Inter, oggi le visite mediche di Stones. Bisseck rinnova fino al 2031

Questa mattina Stones atterra a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Inizia la sua avventura con i nerazzurri

John Stones questa mattina atterra a Milano e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Questa volta in nerazzurro. Il campione – ormai ex Citizen – si aggregherà alla squadra di Cristian Chivu con le stesse tempistiche di Marcus Thuram vista l’eliminazione dal Mondiale in semifinale contro l’Argentina. Dunque, sarà comunque a piena disposizione del tecnico romeno alla prima di campionato in programma a San Siro il 22 agosto contro il Monza.

La scelta

Quest’oggi è atteso a Milano per le visite mediche che anticiperanno la firma sul contratto. Il difensore 32enne ha accettato un biennale da 4 milioni a stagione. Ha scelto l’Inter, dove ritrova una sua vecchia conoscenza dei tempi di Manchester con cui ha vinto 7 trofei: Manuel Akanj. Convinto dal progetto nerazzurro ha debellato le avances di Chelsea e Arsenal. Scelta non di poco conto.

E Bisseck rinnova

La difesa campione d’Italia è blindatissima. Ieri i canali ufficiali nerazzurri hanno annunciato anche il rinnovo di contratto del gigante tedesco Yann Bisseck fino a 2031: «Forza fisica imperiosa e una presenza statuaria nella difesa nerazzurra, una crescita costante che lo ha portato a diventare un punto di riferimento nella retroguardia e nello spogliatoio: Yann-Aurel Bisseck è diventato un perno fondamentale nello scacchiere difensivo dell’Inter, vivendo da protagonista pagine trionfali della storia recente del Club: il difensore tedesco è pronto a viverne di nuove grazie al prolungamento di contratto che lo legherà all’Inter fino al 2031». E allora Bisseck, Pavard (che resta al momento un esubero, poi si vedrà), Akanji, Stones, Bastoni e Carlos Augusto…Insomma, con il super rinforzo inglese, l’Inter ha una difesa da Europa. Ora spazio agli altri reparti.