Ielpo sul Milan: "Sarà dura anche contro il Genoa. Ora tutte le gare diventano difficili"

Presente negli studi di Milan TV, l'ex portiere, Mario Ielpo, ha detto la sua sulla gara di sabato sera tra i rossoneri e l'Empoli: "Tutte le partite ora sono difficili. Il Genoa, per esempio, ha fatto sette pareggi. L'Empoli gioca bene ed aver rischiato solo in una circostanza è tanta roba. In presentazione di partita la squadra di Andreazzoli era presentata come un'avversaria capace di creare tante occasioni, ma così non è stato".