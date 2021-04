Il Real Madrid sulle strade italiane? Offerta di Perez per rilevare il capitale di Autostrade

vedi letture

Il Real Madrid sulle autostrade italiane? Forse si. Come infatti riferisce l'edizione on line del Corriere della Sera citando il Financial Times, l'ACS, il gruppo di costruzioni spagnolo guidato dal presidente del Real Madrid Florentino Perez, "avrebbe manifestato l’interesse ad acquisire la totalità del capitale di Autostrade valutando il gestore circa 10 miliardi, [...] e avrebbe esplicitato l’intenzione di acquisire la società concessionaria da Atlantia, che ne detiene l’88% del capitale, di cui è socia in joint-venture paritetica con i tedeschi di Hochtief in Abertis, il principale gestore della rete autostradale spagnola". La missiva sarebbe in fase di valutazione sia da parte dei soci di Atlantia, che di Autostrade (tra cui il fondo cinese governativo Silk Road ed Allianz-Edf che potrebbero esercitare i diritti di co-vendita dall’offerta guidata da Cassa Depositi).

E come aggiunge poi il quotidiano, in merito a ciò il Governo presieduto da Mario Draghi "ha finora assunto una posizione meno interventista rispetto al precedente. Enrico Giovannini, ministro dei Trasporti, ha dichiarato ai media di sperare che la questione venga presto risolta per consentire all’azienda di concentrarsi sulla manutenzione e sugli investimenti infrastrutturali".