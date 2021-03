Incontro Nazionale in Bulgaria: gli Azzurri a colloquio con le nazionali di ginnastica ritmica

vedi letture

Incontro Nazionale in Bulgaria, dove gli Azzurri di Roberto Mancini, a Sofia per la sfida di domani sera contro i bulgari, hanno incontrato le ginnaste individualiste della Nazionale di ginnastica ritmica Milena Baldassarri, qualifica alle prossime Olimpiadi, e Sofia Raffaeli. La delegazione della Federginnastica, completata dalla tecnica Julieta Cantaluppi, dall'ufficiale di gara Emanuela Agnolucci e dal fisioterapista Alessandro Calcinaro, ha incontrato i calciatori della squadra guidata dal ct Roberto Mancini nell'Hotel che li ospita, che hanno approfittato per fare l'in bocca al lupo alla giovane Raffaeli e si sono anche complimentati con Baldassarri per il traguardo olimpico già in tasca. Le due individualiste hanno garantito agli azzurri di seguire la partita con la Bulgaria, in uno scambio di tifo reciproco a tinte azzurre.