Inter Campione, Garanzini su La Stampa: "Quanti meriti Marotta. Non ha sbagliato nulla"

vedi letture

“La prima volta cinese e i meriti di Marotta”. Sulle pagine de La Stampa, Gigi Garanzini commenta il diciannovesimo scudetto dell’Inter: “In copertina c’è Antonio Conte. Ma in contro-copertina c’è, o ci dovrebbe essere ben più di quanto non figuri, Beppe Marotta. I meriti del primo sono già stati e saranno sottolineati con le maiuscole dovute, quelli del secondo si direbbero un po’, anzi più di un po’, sottostimati. Di mosse sul mercato ne ha sbagliate davvero poche, in entrata e in uscita. Come per anni era successo alla Juventus, sino a che non han pensato di aver di meglio in casa”.