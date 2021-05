Inter-Roma, di mercoledì per la sesta volta: due successi a testa e quel golazo di Javier Zanetti

Inter e Roma - riporta il sito ufficiale dei giallorossi con uno speciale focus sulle statistiche di questa gara - si ritroveranno faccia a faccia di mercoledì per la sesta volta in Serie A. Il bilancio dei precedenti in questo giorno è perfettamente in equilibrio, e recita due successi per parte e un pareggio nella gara più recente, disputata nel febbraio del 2008 e conclusasi 1-1 (il definitivo pari lo siglò, con un gran gol da fuori area, l'attuale vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti).