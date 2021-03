Inzaghi sorride con Caicedo e Fares in gruppo. Le ultime sulla Lazio da Formello

Per la Lazio arrivano due buone notizie dall'infermeria. Fares e Caicedo, infatti, oggi hanno lavorato regolarmente in gruppo, con buone possibilità di far parte del gruppo di Inzaghi per la ripresa del campionato (contro lo Spezia sabato alle 15). Il difensore Luiz Felipe, invece, continua la terapia in palestra.