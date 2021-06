Italia, l’augurio di De Sisti: “Tocca a voi, potete farcela”

vedi letture

Momenti di aggregazione, ricordo ed auguro di una grande rassegna continentale nel corso della serata “Eurostart – Il racconto degli europei – Storie, personaggi, immagini”, promossa e organizzata da USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) e AIPS (Associazione Internazionale dei Giornalisti Sportivi), a Roma, sotto le Mura Aureliane, all’Hotel The Building a Porta Pia, alla vigilia di Italia-Turchia, gara inaugurale di Euro2020 in programma venerdì 11 giugno 2021 all’Olimpico di Roma. Suggestivi i ricordi riportato alla luce dai tanti volti noti del giornalismo nazionale presenti nel corso della serata, tra tutti ha tenuto banco Giancarlo “Picchio” De Sisti che ci ha tenuto ad augurare il meglio alla spedizione di Roberto Mancini in un ideale passaggio di consegne in vista della rassegna continentale: “Adesso tocca a voi, avete tutte le qualità per riuscirci”.