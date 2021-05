Italia, venerdì con la Rep. Ceca l'ultima amichevole pre-Europeo: precedenti in perfetta parità

In attesa della lista per l’Europeo, il ct Roberto Mancini ha convocato 28 azzurri per il raduno di Roma. Terminata la prima fase di preparazione in vista dell’Europeo con il netto successo nell’amichevole con San Marino, la Nazionale si ritroverà infatti nella giornata di domani all’Hotel Parco dei Principi. Al termine della seconda settimana di lavoro, venerdì 4 giugno l’Italia affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’esordio nel torneo continentale.

Il bilancio complessivo contro i cechi è in perfetta parità: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Considerando anche la Cecoslovacchia, l’Italia conta 9 vittorie a 8, compreso il successo per 2-1 nei supplementari della Finale di Coppa del Mondo in Italia del 1934, oltre a 9 pareggi. La vittoria dell’Italia per 3-0 a Genova il 13 dicembre del 1953 fu la prima partita della Nazionale trasmessa in tv, con telecronaca di Carlo Bacarelli.

Bologna ospiterà gli azzurri per la ventiduesima volta, a distanza di quasi 3 anni dall’ultimo precedente nel settembre 2018.