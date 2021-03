Juve contro le discriminazioni: oggi e domani maglia speciale per le due prime squadre

La Juventus è da tempo in prima linea nella lotta alle discriminazioni. Domani, 21 marzo, si celebra la Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale e a partire da oggi un’inedita iniziativa, nell'ambito del percorso “DifferencesMakeTheDifference”, coinvolgerà Prima Squadra femminile e Prima Squadra maschile.

Come riporta il sito ufficiale dei bianconeri, le giocatrici e i giocatori della Juventus hanno portato e porteranno sulle spalle una versione customizzata dei numeri di maglia (secondo il regolamento di Lega Serie A) che raccontano, da 0 a 9 (in modo da comporre poi tutti i possibili numeri in campo), una statistica legata al razzismo. Un'occasione perfetta per rafforzare ancora il messaggio dell’importanza della lotta alla discriminazione razziale e attraverso i numeri fornire una fotografia quanto più reale della situazione attuale sul tema.