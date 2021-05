Juve-Inter, ultima chiamata Champions per i bianconeri. Tutte le quote sul derby d'Italia

Derby Roma, la Lazio insegue ancora l'Europa che conta

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - La penultima giornata di Serie A è caratterizzata dai derby, quello d'Italia e quello della Capitale. La Juventus, dopo il blitz contro il Sassuolo, prova a tenere vive le residue speranze di agganciare il quarto posto ospitando un'Inter già campione ma non certo sazia come ha dimostrato la partita contro la Roma. I bianconeri, allo Stadium, partono davanti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che il loro successo si gioca a 2,20 contro il 3,10 dei nerazzurri mentre per il pareggio si sale a 3,60. Negli ultimi otto campionati, i torinesi sono stati una sorta di tabù per gli interisti: 9 vittorie della Juventus, 5 pareggi e solo 3 successi dell'Inter. Dalla Mole Antonelliana al Colosseo, il passo è breve. Domani sera, infatti, va in scena anche il derby della Capitale dove le due protagoniste arrivano con stati d'animo completamente opposti: nelle ultime dieci uscite in campionato la Lazio ha raccolto 24 punti contro i soli 8 della Roma. Normale quindi che i biancocelesti, forti di questi numeri e con il sogno di centrare ancora la zona Champions, partano favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, a 2,30 rispetto al 3,00 dei giallorossi padroni di casa mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio. Immobile e compagni sono in serie positiva nella stracittadina da 4 partite, due vittorie e due pareggi, e vanno a caccia del doppio successo in campionato contro i cugini, obiettivo che manca dalla stagione 2011/12. Ma un derby è sempre un derby e così nulla può essere escluso: dall'arbitro che consulta il VAR, in quota a 3,00, a un Ribaltone, dato a 5,75, che però non si verifica da ben nove anni. Quasi scontato aspettarsi tanti gol: così se un altro 3-0 biancoceleste, come all'andata, si gioca a 25, un 3-1 per i giallorossi, punteggio dell'ultima vittoria in un derby, pagherebbe 25 volte la posta. (ANSA).