Juve, nessun messaggio social per Eriksen: i tifosi si dividono sotto l'ultimo tweet bianconero

Un silenzio che fa rumore. È quello della Juventus, tra le poche squadre del nostro campionato a non aver inviato un pensiero social dopo il malore che ha colpito l’interista Christian Eriksen (non l’unica, ci sono per esempio anche Lazio e Salernitana). Una scelta che si lega alla strategia comunicativa dei bianconeri, più propensi a esprimere solidarietà in forma privata che pubblica, ma che non manca di far discutere e dividere i tifosi. Bianconeri e non, si sono assiepati sotto a quello che rimane l’ultimo tweet inviato dalla Vecchia Signora (precedente alla vicenda Eriksen): c’è chi critica la società chiedendo un messaggio, chi ricorda che appunto è una decisione in linea con le abitudini social del club e chi nota come non sarebbe stato un tweet della Juventus a cambiare molto il destino di Eriksen.