Juventus, è già tempo di Coppa Italia: contro la Samp spazio a Morata in attacco

E' già tempo di pensare alla Coppa Italia per la Juventus. Dopo il successo di ieri contro l’Udinese, i bianconeri inizieranno a preparare oggi la sfida contro la Sampdoria di martedì sera. Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, Massimiliano Allegri ritroverà Perin in porta mentre a centrocampo ci saranno Locatelli, Rabiot e forse Bernardeschi. In difesa invece potremmo rivedere De Sciglio e Alex Sandro mentre in attacco spazio a Morata.