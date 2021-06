Juventus, grave infortunio per il giovane azzurro Fiumanò: sarà operato a breve

vedi letture

Brutte notizie per la Juventus e per Filippo Fiumanò. Il difensore azzurro, in forza alla formazione Under 18, ha infatti riportato un grave infortunio nel corso del match giocato contro l’Austria con la Nazionale italiana Under 18: “Nel corso della partita della Nazionale Italiana Under 18 contro l’Austria, Filippo Fiumanò ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione parziale del legamento crociato anteriore con associata lesione di basso grado del legamento collaterale laterale. Sarà eseguita consulenza chirurgica nei prossimi giorni”.