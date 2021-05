Juventus ko 3-0 contro il Milan, Pistocchi: "Fuochi d'artificio a casa di Sarri"

“Castelfranco Piandiscò Casa Sarri, ore 22:45”. A scriverlo è il giornalista Maurizio Pistocchi che allega al tweet una foto di fuochi d’artificio. Il riferimento è al ko della Juventus in casa contro il Milan, un 3-0 che non ammette repliche. Un risultato che sicuramente non sarà dispiaciuto a Maurizio Sarri, mandato via dalla Vecchia Signora dopo uno Scudetto vinto.