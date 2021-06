L'apertura di Zidane: "Allenare una squadra femminile? Mai dire mai"

“Allenare una squadra femminile? Mai dire mai”. Così il tecnico Zinedine Zidane ha risposto alla domanda di una bambina in un video, registrato quando era ancora al Real Madrid, per la campagna di Orange per lo sviluppo del calcio dilettantistico e di base. L'allenatore francese difficilmente andrà a guidare una formazione femminile nel futuro prossimo, ma la sua dichiarazione senza esitazioni rappresenta comunque un'importante apertura verso l'altra metà del calcio che segue con passione: “Qui a Madrid c'è una squadra femminile che sta disputando un buon campionato. È uno sport che seguo con molto interesse, che si sta sviluppando e sta crescendo molto velocemente”. Nel corso del video l'ex campione francese ha parlato anche del suo passato in campo spiegando che il difensore più forte mai affrontato in carriera è stato il milanista Paolo Maldini e che il gol decisivo nella vittoria della Champions League del 2002 è fra i suo ricordi più belli (“Segnare in una finale di Champions League non capita sempre, sono stato fortunato a farlo con un tiro al volo e con il piede sinistro. Quel giorno ero molto orgoglioso di aver segnato quel gol in quel modo”).