L'ex arbitro Marelli: "Conte-Maresca? Pericolosa la frase dell'arbitro. Oriali, brutta immagine"

vedi letture

Dal proprio canale Youtube, Luca Marelli, ex arbitro, ha criticato anche duramente Fabio Maresca per la gestione della partita di ieri tra Udinese e Inter: "Ero rimasto perplesso per la designazione di Maresca che resta uno dei migliori arbitri di Nicola Rizzoli ma non è la sua stagione, può capitare di non essere in palla. Non mi era piaciuto nell’ultima uscita e non mi ha convinto ieri. L’ho visto impreciso e incapace di trasmettere autorità ai giocatori anche se è stata una gara nervosa. E la sua frase: "Bisogna accettare quando non si vince”, è sbagliata, non è niente di che ma gli arbitri hanno la penna per scrivere nel referto quello che è successo. Esprimere un commento del genere è pericolosissimo".

Marelli però non risparmia dalle critiche nemmeno Antonio Conte e Gabriele Oriali, espulsi dal direttore di gara partenopeo: "Non c’è verso che un arbitro possa cambiare idea sul recupero e a maggior ragione non devi insistere. Quello che è successo negli spogliatoi lo so ma non lo dico, aspetto il Giudice sportivo. Se Conte verrà squalificato per una o due giornate ci sarà nel derby di coppa Italia, se verrà sospeso a tempo, ad esempio fino al 10 febbraio, non ci sarà neanche in coppa Italia. A fine gara viene espulso anche Oriali: l’immagine è brutta, non mi interessa che sia anche un dirigente della nazionale ma mi chiedo cosa vogliano ottenere dirigenti e allenatori con questi atteggiamenti a fine partita".