L'Inter va a giocare a Hong Kong e non è la prima volta: c'è un precedente del 1997

L'Inter giocherà in amichevole contro il Manchester City il prossimo 1° agosto a Hong Kong, all'interno di un festival culturale promosso dal paese asiatico.

E come sottolineano i canali dell'Inter, non sarà una prima volta a Hong Kong per i nerazzurri, i quali hanno già giocato nella città il 18 giugno 1997, quando al termine della stagione viaggiarono fino a Hong Kong per disputare una partita amichevole contro il Sing Tao, squadra locale battuta per 8-0 all’Hong Kong Stadium con tre gol di Ganz e le reti di Zamorano, Kallon, Winter, Ince e Djorkaeff.

Il portale dell'Inter poi ricorda ancora: "I precedenti ufficiali tra Inter e Manchester City sono solo due: la finale della Champions League giocata a Istanbul il 10 giugno 2023 e la partita valida per la prima giornata della League Phase della massima competizione europea della stagione 2024/25, terminata 0-0 a Manchester. In amichevole le due squadre si sono affrontate due volte: nel 2010 a Baltimora negli Stati Uniti i nerazzurri vinsero 3-0 con una doppietta di Obinna e un meraviglioso gol di un giovanissimo Cristiano Biraghi, mentre l’anno successivo a Dublino in Irlanda i Cityzens sconfissero i nerazzurri con lo stesso punteggio. Il match di Hong Kong sarà l’occasione per rinnovare ancora una volta una sfida straordinaria che mette a confronto due grandi squadre del calcio europeo".