La chance di Diawara: fiducia del club e di Fonseca, provato titolare in vista del Braga

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nell'odierna seduta di allenamento Paulo Fonseca ha provato a centrocampo Amadou Diawara, che potrebbe prendere il posto di Gonzalo Villar nella sfida di giovedì alle 18:55 sul campo del Braga. Il guineano non scende in campo da titolare proprio dall'ultima partita giocata dalla Roma in Europa League, lo scorso 10 dicembre, ma ha la fiducia del club e del tecnico che lo vuole dall'inizio proprio in una gara così importante.