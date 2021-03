La Nazionale al tempo del Covid: una vigilia divisa in due gruppi. Ecco l'esordio di De Rossi

L'Italia divisa in due gruppi alla vigilia di una partita non si era mai vista, ma al tempo del Covid - sottolinea il Corriere dello Sport - può succedere anche questo. Ieri alle 16 quattordici azzurri si sono allenati a Collecchio, il centro tecnico del Parma, sotto lo sguardo di Mancini e del suo staff. Alle 17.30 il ct si è poi spostato al Tardini per la conferenza stampa e per la seduta con i 23 (20 giocatori di movimento e 3 portieri) che andranno a referto stasera. Grande sforzo organizzativo della Figc e... dei magazzinieri. Con Mancini c'era pure Daniele De Rossi, alla sua prima vigilia da collaboratore tecnico dell'Italia.