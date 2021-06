La nuotatrice Livia Fiori: "So cosa ha provato Eriksen. Ho rivissuto il mio dolore"

“So cosa ha provato”. Raggiunta da Tuttosport, Livia Fiori, giovane nuotatrice italiana di alto livello, che a inizio anno ha dovuto dire addio al suo sport preferito dopo la scoperta di una cardiopatia aritmogena del ventricolo destro, e soprattutto dopo aver perso i sensi ed essere stata trasportata all’ospedale in arresto cardiaco, racconta dal suo punto di vista la vicenda di Christian Eriksen: “Non ricordo nulla di quello che è successo, se non le sensazioni, brutte. Urlavo, avevo una stretta al petto tremenda, mio padre mi teneva la mano. Credevo fosse successo tutto in poco tempo, in realtà da quando ero al parco al mio risveglio, al Policlinico, sono passate quasi 4 ore. Eriksen? Quando ho visto le immagini ho avuto un brivido. Poche persone possono capire cosa ho provato, perché purtroppo la maggior parte delle persone non sopravvive. Ho rivissuto il dolore che avevo provato, che sollievo quando ho saputo che stava meglio”.