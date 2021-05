La proposta di Cerruti: "Juve, la passerella d'onore per l'Inter sarebbe da gran Signora"

Il pastillo de honor tributato dai giocatori della Sampdoria all’Inter campione d’Italia nell’ultimo turno di Serie A ha colpito molti. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti lancia una proposta in vista del prossimo turno del weekend, quando si giocherà il derby d’Italia tra Juventus e Inter: “Una passerella con gli applausi dei giocatori bianconeri a quelli nerazzurri avrebbe un significato diverso e molto più importante, per almeno tre motivi. Per la rivalità tra squadre e tifoserie; perché quella di sabato sarà l’ultima partita in casa della Juve con lo scudetto sulle maglie; infine, perché dopo nove anni si tratterà di una staffetta tricolore”.