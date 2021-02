La stampa messicana esalta il Tigres e punta il dito contro l'arbitro: "Che VARbaro!"

A testa alta, ma con qualche recriminazione. Così la stampa messicana ha aperto i quotidiani a seguito della sconfitta del Tigres contro il Bayern nella finale del Mondiale per Club. Una partita storica per il calcio del paese centroamericano che per la prima volta ha avuto un rappresentante a giocarsi il titolo. "Que VARbaro!" titola Once ed è già esplicativo così: "Il Tigres è caduto in piedi di fronte al Bayern, campione con un gol polemico: il VAR non ha considerato una mano di Lewandowski. La squadra del Tuca (Ferretti, ndr) degnissima in Qatar". Anche "Cancha" evidenzia l'irregolarità di Lewandowski, evidenziata nella foto in prima pagina: "Con le mani in alto" è il gioco di parole usato.