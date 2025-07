Ufficiale Atletico Madrid, Correa saluta e vola in Messico: c'è l'accordo con il Tigres

Angel Correa si trasferisce in Messico. Il calciatore argentino ha trovato un accordo con il Tigres UANL per la prossima stagione. Questo il messaggio diramato dai Colchoneros sul proprio sito ufficiale: "L'Atletico de Madrid e il Tigres UANL hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ángel Correa al club messicano. L'attaccante argentino si trova così ad affrontare una nuova sfida nella sua carriera sportiva e conclude una serie di dieci stagioni e mezzo con la maglia biancorossa. In questo periodo ha giocato 469 partite ufficiali per la nostra squadra, diventando il sesto giocatore (e il secondo straniero) con il maggior numero di partite nella storia del club.

Autore di 88 gol e 65 assist, due gol rimarranno nella memoria: l'ultimo nella storia del Vicente Calderón, contro l'Athletic Club, e il gol finale che ha sancito la nostra rimonta a Valladolid per diventare campioni della Liga nella stagione 2020/21. Un trofeo che Correa ha aggiunto al suo palmarès dopo aver vinto l'Europa League 2017/18 e la Supercoppa Europea 2018; successi che hanno preceduto la tripla corona ottenuta con l'Argentina (Copa América 2021, Finalissima 2022 e Coppa del Mondo FIFA 2022).

L'Atlético de Madrid desidera ringraziare Ángel Correa per la dedizione e l'impegno dimostrati in tutti questi anni nel nostro club e gli augura la migliore fortuna per i suoi futuri impegni personali e professionali".