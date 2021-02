live Atalanta, Gasperini: "Partita incanalata sul pari, poi ci ha pensato Muriel"

Il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini interverrà in conferenza stampa dalla pancia della Sardegna Arena per commentare la vittoria dei suoi contro il Cagliari.

Partita decisa nel finale, giusto così?

"Era una partita incanalata sul pareggio, risolta da una giocata eccezionale di Muriel: io capisco il dispiacere del Cagliari, che sta attraversando una situazione di classifica che non merita e che ha la possibilità di rialzarsi. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo avuto alcune occasioni che potevamo sfruttare, poi abbiamo segnato al 90' e questo sicuramente aumenta il rammarico negli avversari".

Avete pagato tanto a livello di energie in Coppa Italia.

"Questa era una partita difficile da giocare sul piano tecnico, perché di fronte avevamo avversari molto agguerriti che hanno interpretato bene la partita, un po' da ultima spiaggia, lottando strenuamente. Alla lunga abbiamo avuto situazioni migliori, concretizzate dall'episodio determinante di Muriel: avere campioni così aiuta a risolvere queste gare".

E vi aspetta l'ennesima sfida con il Napoli...

"Va a finire che giocheremo un torneo a parte (ride, ndr). Arriviamo tutti e due a 40 punti, in piena zona Champions: penso che il campionato sia molto bello in questa parte della classifica. Superate tutte le varie partite di coppa che ci hanno tolto qualche energia, siamo concentrati sul campionato: la partita con il Real Madrid sarà tra 10 giorni, ma si prepara da sola. Abbiamo bisogno di credere nel campionato ed essere protagonisti".

Ha visto il Papu Gomez ballare dopo i gol con la sua nuova squadra?

"No, ma sono contento per lui. Ho visto oggi Lucho fare il suo balletto che è altrettanto straordinario. Oggi son contento del risultato e della partita, aver portato a casa i tre punti sono segnali importanti per avere una svolta in campionato".

18.13 – Termina la conferenza stampa.