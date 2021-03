live Coronavirus, arriva una nuova stretta in Italia? Le parole di Draghi sui vaccini

vedi letture

17.01 - Draghi: "L'emergenza Covid peggiora. E il piano vaccini sarà potenziato nei prossimi giorni" - "La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita non lontana". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un videomessaggio alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'. "Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più". Clicca qui per leggere la news completa!

14.10 - Udinese, festa in un appartamento per il tecnico Gotti: multato insieme ad altre 7 persone - L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, è stato multato dopo aver partecipato a una festa in un appartamento privato a Udine, tra sabato e domenica. Il tecnico bianconero non ha rispettato le norme contro il contenimento della pandemia Covid-19 stabilite dal Dpcm ed è stato multato insieme ad altre 7 persone.

13.44 - Via libera al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 - È stata pubblicata la circolare del ministero della Salute che allarga la platea del vaccino AstrZeneca anche alle persone che hanno più di 65 anni. Il vaccino potrà quindi essere somministrato a tutti i soggetti sopra i 18 anni, a eccezione dei pazienti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di COVID-19. La decisione, annunciata ieri, fa seguito a un parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità.

10.55 - Possibile nuova stretta in Italia - Andrà in scena oggi un vertice per decidere se inasprire le regole per evitate il dilagare del contagio in Italia. Nuove regole in vista dopo il dpcm di marzo, entrato in vigore 2 giorni fa, con la possibilità che si possa arrivare a un lockdown in tutto il Paese nei fine settimana. Oltre a questo anche il coprifuoco potrebbe essere anticipato di due o tre ore. Oggi si riunirà la cabina di regia.

10.00 - Speranza: "Tutti gli italiani vaccinati entro la fine dell'estate" - Parole confortanti in merito ai vaccini per il Covid-19 da parte del ministro della salute Roberto Speranza, che ha affermato: "Entro fine estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno saranno vaccinati. AstraZeneca? Ci sono nuove evidenze scientifiche che dimostrano che può essere utilizzato su tutte le fasce generazionali. Nel primo trimestre abbiamo pagato, come gli altri paesi europei, una limitazione delle forniture. Ma dal 1 aprile inizia un trimestre in cui ci aspettiamo l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione".